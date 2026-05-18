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18.05.2026 06:31:29
Nextnrg legte Quartalsergebnis vor
Nextnrg veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,600 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 21,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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