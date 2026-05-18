Nextnrg legte Quartalsergebnis vor

Nextnrg veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,600 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 21,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at