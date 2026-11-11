NexTone: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NexTone hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 30,06 JPY gegenüber 17,03 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NexTone in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at