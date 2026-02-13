NexTone gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NexTone lud am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,68 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NexTone ein EPS von 13,59 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,04 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at