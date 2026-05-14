NexTone informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NexTone gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 22,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,47 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 81,05 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 70,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 20,77 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte NexTone 19,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at