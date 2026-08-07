NexTone zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NexTone präsentierte in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

NexTone hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,19 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,55 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,84 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at