Nextool Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nextool Technology A stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nextool Technology A 0,200 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Nextool Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 68,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at