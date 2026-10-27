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27.10.2026 06:31:29
Nextool Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nextool Technology A hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Nextool Technology A 0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 67,47 Prozent auf 133,7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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