Orbsat Aktie
WKN DE: A3CRCT / ISIN: US68557F2092
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14.08.2026 05:35:20
NextPlat Corp Q2 Loss Decreases
(RTTNews) - NextPlat Corp (NXPL) announced Loss for second quarter of -$0.14 million
The company's bottom line came in at -$0.14 million, or -$0.05 per share. This compares with -$1.79 million, or -$0.69 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 10.3% to $11.88 million from $13.24 million last year.
NextPlat Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$0.14 Mln. vs. -$1.79 Mln. last year. -EPS: -$0.05 vs. -$0.69 last year. -Revenue: $11.88 Mln vs. $13.24 Mln last year.
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