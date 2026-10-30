Nextracker A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Nextracker A lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Nextracker A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,11 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 905,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at