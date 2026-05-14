Nextracker A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nextracker A präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Nextracker A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 880,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 924,3 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,84 USD, nach 3,47 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Nextracker A 3,56 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at