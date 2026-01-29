Nextracker A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nextracker A hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 909,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nextracker A einen Umsatz von 679,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at