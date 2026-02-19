NextSource Materials: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

NextSource Materials hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NextSource Materials -0,030 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at