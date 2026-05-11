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11.05.2026 06:31:29
NextSource Materials stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NextSource Materials stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
NextSource Materials vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 36,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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