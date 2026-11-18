NextSource Materials hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 62,07 Prozent auf 0,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte NextSource Materials 0,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at