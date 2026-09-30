NextSource Materials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NextSource Materials hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

NextSource Materials vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 82,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NextSource Materials 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,250 CAD. Im Vorjahr waren -0,180 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,07 Millionen CAD – ein Plus von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NextSource Materials 1,00 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,156 CAD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,27 Millionen CAD geschätzt.

Redaktion finanzen.at