NextVison Stabilized Systems Aktie

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WKN DE: A3EWKN / ISIN: IL0011765935

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10.08.2026 12:58:46

NextVision Q2 Profit Rises, Lifts FY26 Revenue Target

(RTTNews) - On Monday, NextVision Stabilized Systems Ltd. (NXSNF, NXSN.TA), an Israeli camera manufacturer, reported higher net profit for the second quarter, due to significant increase in sales income, compared to the prior year. Furthermore, the company raised its revenue target for the year of 2026.

Profit before tax went up to $57.33 million from $25.05 million in the previous year.

Net profit for the second quarter rose to $53.65 million or $0.57 per share from $23.22 million or $0.28 per share in the same quarter last year.

Income from sales grew to $88.15 million from $37.08 million in the prior year.

Looking ahead to 2026, the Company raised its full-year revenue target to $355 million, compared with a previous target of $315 million.

On the Tel Aviv Stock Exchange, the shares were trading 2.39 percent higher at 23590 Israeli Shekels.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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