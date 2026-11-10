NextVison Stabilized Systems, gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NextVison Stabilized Systems, ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NextVison Stabilized Systems, die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,96 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 321,2 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 159,0 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at