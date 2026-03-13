|
NextVison Stabilized Systems, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
NextVison Stabilized Systems, stellte am 11.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 1,15 ILS. Im letzten Jahr hatte NextVison Stabilized Systems, einen Gewinn von 0,830 ILS je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 155,5 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NextVison Stabilized Systems, 113,0 Millionen ILS umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,26 ILS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,08 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 580,69 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 36,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 425,45 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
