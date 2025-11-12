NextVison Stabilized Systems, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NextVison Stabilized Systems, hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,840 ILS erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,92 Prozent auf 159,0 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108,2 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at