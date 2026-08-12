NextVison Stabilized Systems, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NextVison Stabilized Systems, äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 1,73 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NextVison Stabilized Systems, noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 ILS in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 260,9 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NextVison Stabilized Systems, 132,8 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at