Nextware: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nextware lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,21 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nextware ein EPS von -7,400 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nextware 688,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 655,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at