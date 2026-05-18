Nextware zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nextware hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 24,50 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,46 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,93 Prozent auf 822,7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 830,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 36,400 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren -8,340 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,88 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at