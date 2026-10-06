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06.10.2026 14:31:14

Nexus Advanced Technologies Signs Exclusivity For $500 Mln Defense Tech Reverse Merger

(RTTNews) - Nexus Advanced Technologies Inc. (NXAT, NXATW, KWMWW), a technology company, on Tuesday announced that it has signed an exclusivity agreement to negotiate a potential reverse merger with an unnamed U.S. defense technology company.

The company said the undisclosed company has received non-binding letters of intent for potential projects with an aggregate indicated value of approximately $7 billion.

The company said that the undisclosed company is being valued at approximately $500 million.

The undisclosed company holds a license for weapons technology intended for counter-drone defense applications.

The undisclosed company's shareholders would acquire a majority ownership interest in the combined company.

The transaction could result in a change of control of Nexus.

In the pre-market trading, Nexus Advanced Technologies is 15.19% lesser at $0.7303 on the Nasdaq.

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