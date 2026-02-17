|
17.02.2026 06:31:28
Nexus Commodities And Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nexus Commodities And Technologies hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nexus Commodities And Technologies 0,210 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 29,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 97,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!