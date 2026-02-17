Nexus Commodities And Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nexus Commodities And Technologies hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nexus Commodities And Technologies 0,210 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 29,3 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 97,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

