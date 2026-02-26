Nexus Energy Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nexus Energy Services lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nexus Energy Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at