Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units hat am 06.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,530 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 44,7 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,620 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,970 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units im vergangenen Geschäftsjahr 175,20 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units 175,95 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at