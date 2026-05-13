Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,33 CAD, nach 0,350 CAD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 44,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at