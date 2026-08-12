Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nexus Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 46,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 42,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at