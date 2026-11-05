Nexus Select Trust Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nexus Select Trust Registered hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,70 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nexus Select Trust Registered einen Umsatz von 6,31 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at