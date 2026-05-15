15.05.2026 06:31:29

Nexus Select Trust Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nexus Select Trust Registered hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,52 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,80 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,533 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 6,42 Milliarden INR gelegen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,66 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,19 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 25,68 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Nexus Select Trust Registered einen Umsatz von 22,83 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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