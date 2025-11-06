|
Nexus Select Trust Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nexus Select Trust Registered hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,920 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,31 Milliarden INR – ein Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nexus Select Trust Registered 5,54 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,890 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 6,11 Milliarden INR gesehen.
