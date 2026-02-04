|
04.02.2026 06:31:28
Nexus Select Trust Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nexus Select Trust Registered hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,92 INR gegenüber 0,780 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Nexus Select Trust Registered im vergangenen Quartal 6,71 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nexus Select Trust Registered 5,95 Milliarden INR umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,887 INR sowie einem Umsatz von 6,71 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
