NEXXEN INTERNATIONAL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

NEXXEN INTERNATIONAL präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 100,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at