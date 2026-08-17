Nexyz gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nexyz äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nexyz ein Ergebnis je Aktie von 12,21 JPY vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,05 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nexyz einen Umsatz von 7,37 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at