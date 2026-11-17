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17.11.2026 06:31:28
Nexyz: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nexyz hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Nexyz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 51,52 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,51 Prozent auf 10,27 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Nexyz hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 71,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 70,94 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,32 Prozent auf 31,94 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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