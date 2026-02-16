Nexyz verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nexyz hat am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 5,69 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nexyz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,75 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at