|
17.11.2025 06:31:29
Nexyz zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Nexyz äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 51,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 61,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,45 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.
In Sachen EPS wurden 70,94 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexyz 47,04 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 28,43 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Nexyz 24,50 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.