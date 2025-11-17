Nexyz zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nexyz äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 51,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 61,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,45 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

In Sachen EPS wurden 70,94 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nexyz 47,04 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 28,43 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Nexyz 24,50 Milliarden JPY umgesetzt.

