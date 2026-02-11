Neyveli Lignite mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Neyveli Lignite hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 5,22 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Neyveli Lignite noch ein Gewinn pro Aktie von 5,02 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent auf 44,43 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at