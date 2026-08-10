Neyveli Lignite öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Neyveli Lignite hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 3,49 INR gegenüber 6,05 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 47,17 Milliarden INR gegenüber 38,26 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at