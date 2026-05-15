Neyveli Lignite: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Neyveli Lignite hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Neyveli Lignite hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,05 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,38 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Neyveli Lignite im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50,42 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 38,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 25,40 INR. Im Vorjahr waren 19,57 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Neyveli Lignite in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 174,90 Milliarden INR im Vergleich zu 152,83 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at