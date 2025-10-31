Neyveli Lignite: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Neyveli Lignite hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 5,23 INR gegenüber 7,08 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,78 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 36,57 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at