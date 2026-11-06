Neyveli Lignite stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Neyveli Lignite präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,96 INR gegenüber 5,23 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Neyveli Lignite im vergangenen Quartal 47,32 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Neyveli Lignite 41,78 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at