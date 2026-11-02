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02.11.2026 06:31:29
NF: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
NF hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 33,84 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -37,230 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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