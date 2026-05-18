18.05.2026 06:31:29

NF präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NF hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 104,61 JPY, nach 8,43 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 92,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 64,21 JPY je Aktie generiert.

NF hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 9,14 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 9,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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