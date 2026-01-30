NF veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NF ließ sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NF die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 10,49 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte NF 11,51 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Milliarden JPY – eine Minderung von 4,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,03 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at