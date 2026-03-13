|
13.03.2026 06:31:28
NFI Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
NFI Group hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,95 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,43 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NFI Group einen Umsatz von 1,17 Milliarden CAD eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,660 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 5,05 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 18,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,28 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.