NFI Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NFI Group hat am 11.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,95 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,43 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NFI Group einen Umsatz von 1,17 Milliarden CAD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,660 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 5,05 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 18,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,28 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

