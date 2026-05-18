NFK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NFK hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,07 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat NFK mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 797,4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 81,81 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,88 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 2,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,68 Milliarden JPY – ein Plus von 76,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NFK 2,08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at