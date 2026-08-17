NFK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NFK hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 JPY. Im Vorjahresviertel waren -1,370 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,60 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 270,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at