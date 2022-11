NFL trade deadline news: Detroit Lions trade T.J. Hockenson for couple of picks

Weiter zum vollständigen Artikel bei "MarketWatch"

According to ESPN’s Adam Schefter, the Detroit Lions are trading tight end T.J. Hockneson in the division to the Minnesota Vikings. NFL Network’s Tom Pelissero has the trade terms. ... #hockenson #nfl #nflnetwork #detroitlions #minnesotavikings #tompelissero #adamschefter #hockensonlions #division #espn