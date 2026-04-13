NFO Drives Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NFO Drives Registered präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

NFO Drives Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,34 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 60,51 Prozent auf 3,3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,2 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at